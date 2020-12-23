Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та з забоями звернувся до лікарні тридцятишестирічний житель села Острів.

Чоловікові надали меддопомогу, але не госпіталізовували. Травми він отримав в результаті ДТП.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, 22 грудня близько 22:45 водій автомобіля Opel Vivaro в селі Острів, неподалік дзеркального цеху, не впорався з керуванням та збив чоловіка. Потерпілий йшов узбіччям дороги в попутному з авто напрямку.