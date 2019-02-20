Біля Тернополя влаштують “Спортивну зиму”

20/02/2019 Розмір тексту:

Для дітей і дорослих на Тернопільщині організовують «Спортивну зиму». 25-го лютого у Великогаївській об’єднаній територіальній громаді відбудуться Всеукраїнські змагання, взяти участь у яких можуть всі охочі.

Фізкультурно-спортивні заходи організовують серед учнів і дорослих у селі Великі Гаї Тернопільського району. Проходитимуть змагання у спортивному залі Великогаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

«У змаганнях беруть участь учні, які навчаються у 6-7 класах та віднесені за станом здоров’я до основної медичної групи. Склад команди 3 дівчини і 3 хлопці. Учні змагатимуться у естафетах: «Змійка», «Баскетбол», «Ведення м’яча», «Боулінг», «Посади картоплю» та «Смуга перешкод». У командних змаганнях серед дорослих приймають участь всі селищні ради громади. Склад команди 3 чоловіки, 1 жінка та представник команди», – повідомляють організатори.

Для участі у змаганнях запрошують школярів, а також осіб від 18 років.

Софія Романська