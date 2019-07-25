Повідомлення про тіло чоловіка на лінію “102” надійшло від лікаря бригади швидкої допомоги. В селі Великі Гаї у власному автомобілі помер чоловік.

За словами правоохоронців, загиблий приїхав у Тернопільський район, аби відремонтувати машину. Після цього він сів в транспортний засіб, але не поїхав.

Тіло чоловіка виявив випадковий перехожий. Невідомий проходив повз припарковане на узбіччі авто. Всередині помітив чоловіка. Постукав у вікно, але реакції жодної від кермувальника не було. Тому перехожий викликав швидку.

Як з’ясувалося, 59-річний чоловік помер. Попередня причина смерті – серцевий напад. Проте судово-медична експертиза покаже остаточний діагноз. Слідів насильницької смерті на тілі експерт не виявив.

Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 115 ККУ з правовою кваліфікацією – природна смерть, повідомляють у поліції.