Спецнавчання тернопільських артилеристів тривають поблизу Тернополя. Армійці відпрацьовують навички нанесення удару ворогу без стрільби.

Такі заняття допомагають артилеристам щоразу підвищувати свій рівень і готовність до війни за будь-яких умов.

Військовослужбовці демонструють вмілі та злагоджені дії та за будь-якої погоди зможуть дати відсіч ворогу, – розповідає прес-офіцер Юрій Кульпа. Артилеристи удосконалюють навички на заняттях із розвідувальної та спеціальної підготовки.

«Армійці відпрацьовують елементи військової топографії, здійснюють орієнтування в напрямку бойової розвідувально-дозорної машини, організовують тренаж з приведення гармат до бою та нанесення удару по цілі без стрільби. Під час занять темпи і точність виконання завдань невпинно зростають».

На базі навчального центру розгорнули командно-спостережні пункти, де ведеться розвідка противника на місцевості, організовано управління вогнем та маневром підрозділів.

Софія Романська