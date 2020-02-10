Працівники Тернопільського відділення поліції розпочали кримінальне провадження щодо жителя Черкаської області, який скоїв серію злочинів в селі Петриків.

До поліцейських за допомогою звернулася жителька краю Жінка попросила розшукати невідому особу, яка проникла її недобудований будинок, звідки викрала речі побутового вжитку. Завдані збитки вона оцінила на суму 3000 гривень. У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що протиправне вчинив чоловік 1983 року народження, повідомляють у поліції.

Під час перевірки інформації щодо причетності підозрюваного до скоєння аналогічних злочинів, поліцейським стало відомо, що зловмисник вчинив ще дві крадіжки в селі Петриків. Він проникав в будинки краян, звідки виносив електроінструменти та комплектуючі до будівельних обладнань. Все викрадене крадій реалізовував в ломбарди.

Наразі його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 3 статті 185 ККУ.