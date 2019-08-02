Одна людина загинула, двоє потрапили до лікарні в результаті дорожньо-транспортної пригоди в селі Смиківці Тернопільського району.

На трасі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка 1 серпня зіткнулося два автомобіля – MERCEDES-Benz Vito 112 CDI та MERCEDES-Benz 412 D.

Як повідомляють у поліції, MERCEDES Sprinter зупинився на узбіччі дороги, попереду таксі. Водій вийшов з бусу та направлявся до легківки. В цей момент на узбіччя вилетів інший мікроавтобус. На своєму шляху він збив кермувальника Sprinter(а), а після цього ще й врізався в його транспортний засіб.

В результаті автопригоди, чоловік, який потрапив під колеса авто, загинув одразу. Це – житель Рівного, 1981 року народження. А водія та пасажира з іншого транспорту госпіталізували.

Чому MERCEDES-Benz Vito різко змінив напрямок руху та виїхав на узбіччя, встановить слідство.

Дана подія внесена в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 2 ККУ.