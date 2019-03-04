Біля Тернополя – смертельна аварія. ФОТО

04/03/2019 0
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Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 2 березня близько 15:00. В селі Байківці, біля автозаправної станції, автомобілі Opel Combo та BMW-320.

Як повідомляють у поліції, кермувальник Opel, виїжджаючи від адмінбудівлі на головну дорогу, не переконався у безпеці дорожнього руху та зіткнувся з іншим транспортним засобом.

В результаті удару, пасажир, 1970 року народження з Opel Combo, помер дорогою до лікарні – в кареті швидкої допомоги. Водія даного автомобіля  також госпіталізували у медзаклад. У чоловіка закрита черепно-мозкова травма, струс, множинні травми обличчя та голови.

Ще одного пасажира після огляду лікарями відпустили за місцем проживання. В обох кермувальників взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

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