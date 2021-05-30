Вишкіл з територіальної оборони провели для учнів Великоберезовицької загальноосвітньої школи.

На спортивному майданчику зібралося майже півсотні юнаків. Вони навчалися тактичної медицини, стрільби, інженерної справи, збору та розбору автомата.

Заняття провели учасники бойових дій на Східній Україні. Вони навчали школярів, як захищати себе та свій край від ворога. Як розповів співорганізатор вишколу Валерій Волинець, прийшли на вишкіл юнаки 14-16 років.

“Особливість вишколу у тому, що його проводять хлопці-учасники АТО/ООС із обласного Центру сприяння територіальній обороні. У занятті взяли участь учні старших класів. Під час навчання бійці розповідали про техніку безпеки при поводженні зі зброєю; ознайомили учнів з тактико-технічними характеристиками видів озброєння та провели збирання-розбирання АК-47. Також відбулося заняття з одиничних прийомів тактики бійця, основи домедичної підготовки, стрільби по мішеннях із страйкбольних приводів”.

Такий вишкіл на Тернопільщині провели вперше. Заняття планують організовувати й в інших школах.