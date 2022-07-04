Повідомлення про те, що потяг збив чоловіка, надійшло на лінію “102” Збаража 2 липня о 23:40 від дирекції залізничних перевезень. Додзвонювач сказав, що в селі Великі Бірки поїзді “Рахів-Одеса” переїхав невідомого.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, повідомляють у поліції. З’ясувалося, що потерпілий – уродженець Луганської області. На момент залізничної пригоди він сидів на рейках. Машиніст побачив людину занадто пізно і загальмувати не встиг.

Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 276 частина 3 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людей) ККУ. Встановлюються обставини нещастя.