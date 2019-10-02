1 жовтня в селищі Велика Березовиця Тернопільського району, на території одного з приватних домогосподарств, під час земляних робіт виявили ручну гранату РГД-5, післявоєнних часів.

Про небезпечну знахідку люди повідомили рятувальників, зателефонувавши на номер «101».

До місця події направлено групу піротехнічних робіт Управління ДСНС України у Тернопільській області. Після детального обстеження прилеглої до місця знахідки території фахівці знищили вибухонебезпечний предмет, з дотриманням всіх необхідних заходів безпеки, безпосередньо на місці виявлення. Адже в зв’язку з тим, що він був пошкоджений існувала загроза вибуху під час його подальшого транспортування.

Всього з початку року на території Тернопільської області працівниками ДСНС виявлено та знешкоджено 2509 одиниць боєприпасів.