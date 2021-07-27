Жахливий злочин було скоєно днями у селі Настасів Тернопільського району.

Як повідомляють на сторінці faynyy_ternopil в Інстаграмі, неповнолітні хлопці зґвалтували тринадцятирічну дівчинку.

“Наші підписники повідомляють, що хлопці, віком 14-16 років, двоє з с. Лучка та один з с. Воля, прийшли в гості до трьох дівчат з с. Настасів. Вони відпочивали на місцевому ставі. Після розпитого алкоголю, вони зґвалтували одну з дівчат. Дівчина у реанімації. Двох хлопців затримала поліція. Третього розшукують”, – йдеться в повідомленні.

У поліції виданню 0352.ua підтвердили даний випадок. За даними правоохоронців, особу підозрюваного вже встановили, йому оголосили підозру. Відкрито кримінальне провадження.

Сьогодні затриманому суд обере міру запобіжного заходу.