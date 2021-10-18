До помешкання 66-річного жителя села Петриків Тернопільського району екіпаж сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 прибув на виклик його дружини.

Напередодні жінка зателефонувала на лінію 102 і повідомила про домашнє насилля з боку чоловіка.

Назустріч поліцейським господар вийшов зі зброєю в руках і став погрожувати вбивством.

Правоохоронцям вдалося обеззброїти зловмисника та затримати його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу.

З’ясувалося, на мисливську рушницю, якою погрожував, пенсіонер мав дозвіл. На момент вчинення злочину чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 345 (погроза вбивством щодо працівників правоохоронного органу у зв’язку із виконанням цим працівником службових обов’язків) Кримінального кодексу. Зловмисникові оголошено підозру та обрано запобіжний захід – нічний домашній арешт.