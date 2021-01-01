Вчора у селі Байківці відбулася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.
Попередньо, внаслідок аварії – троє травмованих, що були деблоковані до прибуття підрозділів ДСНС.
Прибувши до місця події, рятувальники вжили заходів, щоб не допустити загоряння автомобілів, а також огородили ділянку, де трапилась ДТП.
Бійці надали допомогу працівникам екстреної медичної допомоги у транспортуванні одного з потерпілих до автомобіля “швидкої”.
Причини та матеріальні збитки події встановлюються.
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