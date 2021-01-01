Біля Тернополя один автомобіль “вискочив” на капот іншому. ФОТО

Вчора у селі Байківці відбулася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.

Попередньо, внаслідок аварії – троє травмованих, що були деблоковані до прибуття підрозділів ДСНС.

Прибувши до місця події, рятувальники вжили заходів, щоб не допустити загоряння автомобілів, а також огородили ділянку, де трапилась ДТП.

Бійці надали допомогу працівникам екстреної медичної допомоги у транспортуванні одного з потерпілих до автомобіля “швидкої”.

Причини та матеріальні збитки події встановлюються.