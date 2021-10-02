У селі Острів Великоберезовицької громади на вулиці Промислова, 1 родина Івана та Тетяни Чайківських облаштувала осінню фотозону. Для цього використали понад 15 тонн гарбузів.

Тепер кожен охочий може щодня з 11:00 до 18:00 приїхати на локацію та отримати хороший настрій та красиві світлини. Щоб скористатись фотозоною, потрібно лише відсканувати QR-код та підписатись на сторінку @i.chaykivskyy в Instagram.

– Розфарбуйте свою осінь гарбузовими кольорами. Гарбуз передає різнобарв’я та весь колорит цієї пори року, він є невід’ємним атрибутом фотозйомок в осінню пору. Разом з дружиною Тетяною запрошуємо Вас усіх на локацію, де ви зможете з своїми рідними, друзями, дітками не тільки зробити осінню фотосесію, а й просто гарно провести час. Одягайтесь по-осінньому, беріть з собою каву та з радістю і веселим настроєм завітайте, – поділився Іван Чайківський.

До слова, в Instagram також оголосили конкурс на найбільший гарбуз Тернопільщини. Виконавши прості правила, переможець отримає 3000 грн. Щоб дізнатися деталі – заходьте на інстаграм-сторінку Івана Чайківського.