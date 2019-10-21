Не розминулися між селами Городище та Великий Ходачків Козівського району того ж дня і дві іномарки.

Зіткнення відбулося на автодорозі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знамянка. Водій автомобіля Audi не впорався з керуванням та врізався в Honda Civic. Кермувальника Honda госпіталізували в травматологічне відділення із струсом, закритою черепно-мозковою травмою та забоями.

В обох водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Подія внесена в ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ, повідомляють у поліції.