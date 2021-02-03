Біля Тернополя на слизькій дорозі зіткнулися чотири автомобілі. ФОТО

У селі Петриків Тернопільського району сталася ДТП. Вранці 3 лютого на вул. Шептицького не розминулися декілька авто.

Про аварію повідомили місцеві жителі у Facebook, пишуть Тернополяни.

Однією з причин зіткнення могла стати слизька дорога, адже, за словами очевидців, проїжджу частину посипали протиожеледною сумішшю вже після аварії.

“Вже посипали. Шкода, що після дтп”, – коментує Тарас Горбовий.

Нагадаємо, що жителі села Петриків просили сільського голову встановити обмежувачі руху на нещодавно відремонтованій вулиці Шептицького, аби там не “ганяли” водії.

Згідно зі знаком, там дозволено рухатися із швидкістю 40 км на годину. Однак, не усі кермувальники зважають на це.