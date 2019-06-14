Слідчі Тернопільського відділення поліції оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 121 ККУ 39-річному тернополянину. Чоловік наніс ножове поранення незнайомому йому молодикові.

Інцидент трапився на вулиці Джерельній у селі Гаї Гречинські, повідомляють у поліції. 27-річний тернополянин разом з товаришем їхали в автомобілі. Пішохід, що проходив повз, ударив кулаком по лобовому склі. Молодики вийшли з’ясувати взаємини, проте незнайомець одразу накинувся на водія з ножем.

Потерпілого було госпіталізовано і медики повідомили поліцейських про пацієнта з проникаючим пораненням. У ході оперативних заходів правоохоронці встановили особу нападника. Ним виявився 39-річний тернополянин.

Під час обшуку у підозрюваного було вилучено ніж. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.