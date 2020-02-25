Поблизу Тернополя на полігоні тернопільські артилеристи продовжують спецтренування. Наразі бійці удосконалюють навички зі спостереження. Заняття проводять досвідчені інструктори.

Регулярні тренування дозволяють військовим 44-ої артилерійської бригади постійно підвищувати свій рівень, – розповідає прес-офіцер Юрій Кульпа. Наразі вони осилюють безпілотні авіаційні комплекси.

«За допомогою сучасних засобів розвідки, серед яких безпілотні авіаційні комплекси, підрозділи Тернопільських артилеристів мають змогу якісно виконувати поставлені завдання. Військовослужбовці бригади на тренуваннях удосконалюють навички зі спостереження. Такі знання і навички є надзвичайно цінними і важливими, оскільки дозволяють розуміти ситуацію, яка відбувається на боці супротивника».

Додамо, на полігоні у селі Біла поблизу Тернополя регулярно проходять тренування артилеристів. Також там організовують спецнавчання для бригади територіальної оборони, які діє в області. Долучитися до навчань бригади можуть всі охочі жителі краю.

Софія Романська