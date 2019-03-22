Пожежа поблизу Тернополя: горів житловий будинок, у хазяйки – шок.

Вчора у селі Біла горів житловий будинок. Як повідомляють у ДСНС, горіло у  кімнаті на першому поверсі житлового будинку. Орієнтовна площа пожежі становила 40 м кв

Завдяки злагодженим та організованим діям бійців Служби порятунку уже о 11:12 загорання локалізували, а о 12:28 пожежу повністю зупинили. На місці події працювали два відділення державної пожежно-рятувальної частини.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку, облицювання стін, внутрішню дерев’яну сходову клітку, речі домашнього вжитку, меблі, три вікна, перекриття даху площею 10 м кв.

За інформацією телеканалу Тернопіль 1, потерпіла жінка. На місці події працювали медики.

Пожежа поблизу Тернополя: горів житловий будинок, у хазяйки – шок

Пожежа поблизу Тернополя: горів житловий будинок, у хазяйки – шокСьогодні у селі Біла горів житловий будинок, за попередньою інформацією потерпіла жінка. На місці події працювали медики та рятувальники. Яких збитків завдала пожежа, наразі встановлюють. На місці події були журналісти Тернопіль1.

Опубліковано Т1 Новини Четвер, 21 березня 2019 р.