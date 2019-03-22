Пожежа поблизу Тернополя: горів житловий будинок, у хазяйки – шок.

Вчора у селі Біла горів житловий будинок. Як повідомляють у ДСНС, горіло у кімнаті на першому поверсі житлового будинку. Орієнтовна площа пожежі становила 40 м кв

Завдяки злагодженим та організованим діям бійців Служби порятунку уже о 11:12 загорання локалізували, а о 12:28 пожежу повністю зупинили. На місці події працювали два відділення державної пожежно-рятувальної частини.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку, облицювання стін, внутрішню дерев’яну сходову клітку, речі домашнього вжитку, меблі, три вікна, перекриття даху площею 10 м кв.

За інформацією телеканалу Тернопіль 1, потерпіла жінка. На місці події працювали медики.

