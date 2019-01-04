Біля Тернополя чоловік потрапив у пастку. ФОТО

04/01/2019 Розмір тексту:

Пастки, які підприємливі та азартні мисливці встановлюють, аби полювати на тварин, можуть становити серйозну загрозу і для людини. Особливо, якщо пастка є особливо ефективною і порушує усі правила, передбачені законодавством.

На своїй сторінці в мережі Фейсбук Sasha Gromiak опублікував допис, в якому розповів про неочікувану пригоду, в якій йому довелося побувати:

“Цікава ситуація трапилась сьогодні, під час довгої пробіжки. Недавно писав про мисливців, а тут на тобі – сам попався у сільце)) Так, так, саме звичайне сільце на зайця, чи лисицю, але попався я. Якщо хтось буде шукати, то воно в мене дома, Велкам!”

Джерело: 0352.ua