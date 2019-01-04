Біля Тернополя чоловік потрапив у пастку. ФОТО
04/01/2019 0
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Пастки, які підприємливі та азартні мисливці встановлюють, аби полювати на тварин, можуть становити серйозну загрозу і для людини. Особливо, якщо пастка є особливо ефективною і порушує усі правила, передбачені законодавством.
На своїй сторінці в мережі Фейсбук Sasha Gromiak опублікував допис, в якому розповів про неочікувану пригоду, в якій йому довелося побувати:
“Цікава ситуація трапилась сьогодні, під час довгої пробіжки. Недавно писав про мисливців, а тут на тобі – сам попався у сільце)) Так, так, саме звичайне сільце на зайця, чи лисицю, але попався я. Якщо хтось буде шукати, то воно в мене дома, Велкам!”
Джерело: 0352.ua
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