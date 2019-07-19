Тернопільські активісти затримали чоловіка, який зливав у Білій побутові відходиТернопільські активісти затримали чоловіка, якого підозрюють у тому, що він зливав побутові відходи забороненому місці села Біла та тим самим забруднював навколишнє середовище. На місце події приїхали екологи та працівники муніципальної інспекції. На місці події була наша знімальна група. Про завдані збитки та як за скоєне відповідатиме порушник Oksana Rohachuk.Впродовж останніх 5 років екологи неодноразово тут, на території села Біла, фіксували як люди виливали рідкі побутові відходи.Сьогодні тут затримали підозрюваного, який зливав у недозволеному місті побутові відходи. На гарячому чоловіка застав керівник громадської організації "Скеля" Андрій Об'єщик. Він розповідає, чоловік вже неодноразово на цьому попадався. Андрій показує нам відео, і запевняє, водій відразу почав заперечувати свою вину та намагався втекти із місця події.