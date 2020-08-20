На знак підтримки білоруського народу на флагштоці перед приміщенням Тернопільської міської ради поруч із червоно-чорним стягом та прапорами Тернополя і України, підняли історичний біло-червоно-білий прапор Білорусі.

Біло-червоно-білий стяг був державним у Білорусі після 1991 року до приходу до влади в 1994 році Олександра Лукашенка, який повернув прапор радянської Білорусі.

Саме з біло-червоно-білими прапорами на масові акції в багатьох містах Білорусі вже тиждень виходять прихильники опозиції, які вимагають проведення в країні нових чесних виборів.