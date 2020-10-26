Біля Тернопільської міської територіальної виборчої комісії утворились черги. Від ранку працівники дільниць везуть туди протоколи підрахунку голосів.

Станом на 18 годину в черзі були представники близько півсотні дільниць. Про це Суспільному розповіла голова Тернопільської виборчої комісії Тетяна Семусь.

За її словами, на 15 годину комісія опрацювала протоколи 18-ти дільниць.

Від 7 години ранку в черзі – Наталія Карпишин. Вона заступниця голови дільниці в Пронятині.

Щоб передати протоколи люди чекають в черзі біля кабінету комісії, а також в актовому залі “Березолю”. Роман Баконь – голова 143-дільниці, що на вулиці Купчинського в Тернополі – у черзі – 63.

Член дільничної комісії Дмитро Керея каже, бюлетені з протоколами передають працівники дільниці №138, що на вулиці Довженка. Це їхня друга спроба передати протоколи.

“Ми раз принесли, потім поїхали назад, переробили все і приїхали знову. Їх мають перевірити і ми будемо чекати. Надіємось на те, що нас незавернуть знову. Бо ми вже втомились. Я цілу добу не спав”, – каже Керея.

Перед тим, як прийняти протоколи, працівники Тернопільської ТВК перевіряють бюлетені.

“Ми засвідчуємо, що вони є. Засвідчуємо їхню комплектність для того, щоб відкрити сейф-пакет з протоколами і приступити до їх перевірки. Сайт ЦВК не дозволяє нам ввести дані. Він висить”, – розповів член Тернопільської територіальної виборчої комісії Максим Макар.

За словами членкині Тернопільської територіальної виборчої комісії Людмили Даласюк, загалом мають опрацювати протоколи зі 103 дільниць. Вона розповіла, які помилки в протоколах були сьогодні.

“Перевіряємо титульну сторінку і далі даємо на комп’ютер для перевірки внутрішніх сторінок. Є лишні голоси, а є і мало голосів, що не співпадають”, – каже Даласюк.

Представників кожної дільничної комісії супроводжують поліцейські. Розповів заступник начальника відділу превенції Тернопільської поліції Сергій Вишовський. За його словами, порушень громадського порядку вони не фіксували.

Нагадаємо, вчора відбулися місцеві вибори. На Тернопільщині під час них обирали голів 55-ти об’єднаних територіальних громад і депутатів до 3 районних і Тернопільської обласної рад. В області працювали 1 183 дільниці. Зокрема, в Тернопільській громаді – 103.