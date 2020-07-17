Вчора, близько 21-ї години, патрульні отримали повідомлення, що на вулиці Білецькій зник 5-річний хлопчик, який має вади здоров’я.

Поліцейські оперативно прибули за вказаною адресою, зустрілися із батьками дитини та розпочали пошуки. На щастя, вже за декілька хвилин на спецлінію 102 звернулась небайдужа громадянка та повідомили про малолітнього хлопчика, який сам грається біля води.

Разом із батьками інспектори прибули за адресою, яку зазначила заявниця та виявили на місці загублену дитину. Батьки були безмежно вдячні патрульним та громадянкам, які не залишись осторонь та повідомили поліцію.