До вже традиційного новорічного забігу “Santa Run” запрошують тернополян і гостей міста.

В останню суботу року, 28 грудня, відбудеться костюмований передноворічний забіг на 5 км набережною Тернопільського ставу. Таким чином організатори запрошують весело провести 2019 рік і долучитися до здорового способу життя. До участі запрошують усіх охочих, повідомляють Т1 Новини.

Для тих учасників, які хочуть отримати пам’ятну медаль на фініші, треба попередньо зареєструватися на сайті runday.org.ua. Початок забігу у новорічних костюмах о 9 годині на набережній Тернопільського ставу.

На традиційний забіг Санта Клаусів запрошують тернополян

На традиційний забіг Санта Клаусів запрошують тернополянДо вже традиційного новорічного забігу "Santa Run" запрошують тернополян і гостей міста. В останню суботу року, 28 грудня, відбудеться костюмований передноворічний забіг на 5 км набережною Тернопільського ставу. Таким чином організатори запрошують весело провести 2019 рік і долучитися до здорового способу життя. До участі запрошують усіх охочих. Для тих учасників, які хочуть отримати пам’ятну медаль на фініші, треба попередньо зареєструватися на сайті runday.org.ua. Початок забігу у новорічних костюмах о 9 годині на набережній Тернопільського ставу.❗️ Хочете повідомити нам свою новину або розповісти про цікаву подію? Телефонуйте в редакцію Т1 Новини! ☎️ 098-362-57-36 або 40-00-50

Опубліковано Т1 Новини Вівторок, 24 грудня 2019 р.