До вже традиційного новорічного забігу “Santa Run” запрошують тернополян і гостей міста.

В останню суботу року, 28 грудня, відбудеться костюмований передноворічний забіг на 5 км набережною Тернопільського ставу. Таким чином організатори запрошують весело провести 2019 рік і долучитися до здорового способу життя. До участі запрошують усіх охочих, повідомляють Т1 Новини.

Для тих учасників, які хочуть отримати пам’ятну медаль на фініші, треба попередньо зареєструватися на сайті runday.org.ua. Початок забігу у новорічних костюмах о 9 годині на набережній Тернопільського ставу.