За неправдиве повідомлення про злочин відповідальність понесе 50-річний тернополянин.

4 жовтня близько восьмої години до чергової частини Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від 50-річного жителя обласного центру про те, що в його автомобілі знаходить вибуховий пристрій. Слідчо-оперативна група негайно виїхала на місце події.

Зі слів заявника, у багажному відділенні його автомобіля заховані пальне та граната. Сам транспортний засіб знаходиться біля центрального входу до одного з супермаркетів.

Правоохоронці з’ясували, заявнику дійсно належить автомобіль, от тільки розшукали його в дворі одного з багатоповерхових будинків. Під час огляду в автівці не було виявлено жодних небезпечних та вибухових предметів.

Мотиви неправдивого повідомлення поліцейські з’ясовують. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 383 ККУ – завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.

Триває досудове розслідування.