Літній кінотеатр просто неба запрацював на набережній Тернопільського ставу. Перегляд фільмів безкоштовний. Показ кінострічок розпочинається щодня о 21:30.

Глядачі можуть сидіти на траві, принести із собою ковдру, або ж орендувати пуф за 70 гривень. А також є можливість замовити для перегляду улюблений фільм.

“Ми прийшли на фільм “Божевільні сусіди”, це французька комедія. Давно хотіли подивитися цей фільм, а тут така гарна можливість — можна сидіти під відкритим небом, дихати свіжим повітрям і дивитися безкоштовно улюблений фільм. Добре, що є можливість хоч якось організувати свій відпочинок. А то після того карантину не вистачає елементарної соціалізації”, – каже тернополянин Ігор Левицький.

Глядачі повинні дотримуватися санітарно-епідеміологічних правил і соціальної дистанції. За цим стежать організатори кінопоказів.

Софія Романська