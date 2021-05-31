В ніч з 29 на 30 травня в Тернополі трапилося непоправне – загинув молодий чоловік. Його тіло знайшли на парковці на проспекті Злуки (що неподалік супермаркету та нічного клубу).

Як прокоментували кореспонденту сайту 0352.ua представники тернопільської поліції, саме правоохоронці, які прибули на виклик, зателефонували у “швидку” та повідомили про те, що зайшли юнака без ознак життя. Лікарі “швидкої”, які прибули на виклик, лише констатували смерть хлопця. За даними поліції, його звали Павло, він був 1995 року народження, проживав на тернопільському мікрорайоні “Канада”.

Що сталося у ту злощасну ніч поки що достеменно невідомо. Поліція відпрацьовує різні версії розвитку подій та не розголошує детальних подробиць, доки тривають слідчі дії, але, на даний момент, основною версією, яку відпрацьовують правоохоронці, є вбивство, якому передувала бійка.

У соцмережі Instagram на сторінці “Файний Тернопіль” з’явилися відеозаписи, які, ймовірно, зафіксували перші хвилини після фатальної бійки.

На відео видно групу молодих людей і тіло людини, яка лежить нерухомо на асфальті, чутно голос дівчини, кількох хлопців та суцільну ненормативну лексику, сутички та істеричні крики.

За інформацією, опублікованою в пабліку faynyy_ternopil, в бійці брали участь два хлопці і одна дівчинка проти трьох хлопців. Після чого один з учасників впав на землю і втратив свідомість.

Нагадаємо, що схожа історія трапилася колись із Віталієм Гнатишиним. 20-річного хлопця тоді побили під час святкування його дня народження ще влітку 2019 року, щоправда до лікарні його тоді ще доправили живим, але він помер, не приходячи до тями. Винуватцям смерті Віталія присудили 7 та 10 років позбавлення волі.