Протитанкову міну та п’ять артилерійських снарядів часів Другої світової війни виявили вчора на Тернопільщині.

28 червня у селі Курівці Тернопільської територіальної громади, поблизу адмінбудівлі колишньої сільської ради, виявлено протитанкову міну ТМІ35 часів Другої світової війни.

Цього ж дня фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління в лісовому масиві поблизу Теребовлі додатково виявили, вилучили і транспортували у безпечне місце 5 артилерійських снарядів АС-76 мм часів Другої світової війни.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області застерігає: “Громадяни, пам’ятайте, якщо ви знайшли предмет, який зовні нагадує боєприпаси, або є підозрілим – не торкайтеся його! Про знахідку негайно повідомляйте рятувальникам, зателефонувавши за номером телефону «101». Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити цього самостійно, адже це може призвести до трагічних наслідків!”