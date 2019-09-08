«Невідомий злодій вкрав гроші з гаманця та намагається втекти» – саме таке повідомлення отримали працівники поліції від мешканки селища Мельниця-Подільська на Борщівщині.

Працівники групи реагування патрульної поліції спрацювали оперативно: зловмиснику не вдалося уникнути відповідальності.

Як повідомляють у поліції, злодій викрав гроші з автомобіля. Власниця припаркувала авто поблизу навчального закладу. Жінка відлучилася лише на декілька хвилин, аби віддати доньці в школі канцелярське приладдя, однак крадію часу вистачило. Він зумів відчинити автівку та витягти з гаманця двісті євро та 2500 гривень. Але втекти непоміченим не встиг – потерпіла помітила підозрілого чоловіка біля машини, а коли сіла в салон, одразу зрозуміла, що пропали гроші. Вона кинулася наздоганяти крадія, однак той сів у авто та втік. Тоді борщівчанка зателефонувала поліцейським.

Краянка зуміла запам’ятати марку і колір авто, на якому втік зловмисник. Транспортний засіб розшукали та зупинили працівники сектору реагування патрульної поліції Борщівського відділення поліції. Особу правопорушника встановлено. Ним виявився раніше судимий мешканець Чернівеччини.

За фактом крадіжки відкрите кримінальне провадження. Поліцейські перевіряють підозрюваного на скоєння аналогічних злочинів.