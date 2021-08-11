Сумку зі значною сумою грошей та документами викрали невідомі з автомобіля жителя Чортківського району, який приїхав на закупи у Тернопіль. Співробітники поліції розшукують злодіїв та застерігають жителів області від подібних випадків.

Інцидент стався в обідню пору на вулиці Шептицького поблизу ринку. Невідомий проник до автомобіля, скориставшись тим, що вікно зі сторони водія не було зачинене до кінця. З салону викрав барсетку, яка знаходилася на передньому сидінні.

На місці події поліцейські провели першочергові слідчі дії: встановили можливих свідків та очевидців, вилучили відео з камери спостереження. За попередніми даними, злодіїв було двоє. Правоохоронці розшукують їх.

Поліцейські застерігають: не залишайте в салонах сумки, гаманці, телефони, документи. Виходячи з автомобіля навіть ненадовго, зачиняйте вікна та двері та усі цінні речі забирайте з собою. Паркуйтеся на стоянках з охороною, а в нічний час ставте автомобіль в гараж.