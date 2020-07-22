20-21 липня працівники муніципальної інспекції міської ради спільно з працівниками поліції очистили проїзну частину вул. Митрополита Андрея Шептицького.

Як повідомляють у міськраді, там евакуювали великогабаритні транспортні засоби, що здійснювали несанкціоновану торгівлю баштанними культурами і порушували правила дорожнього руху.

Всіх водіїв-порушників притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.3 ст.122 КУпАП та ст.152 КУпАП.

Частина водіїв цих транспортних засобів самостійно звільнила проїжджу частину вулиці, інші транспортні засоби евакуйовано та переміщено на арешт-майданчик.