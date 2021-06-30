Біля розважального закладу у п’яних молодиків вилучили ніж і пістолет

Кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю відкрили працівники Тернопільського районного управління поліції щодо двох жителів Кременця.

Під час відпрацювання у Тернополі співробітники роти поліції особливого призначення помітили поблизу розважального закладу компанію молодих людей, які перебували в нетверезому стані. Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у двох чоловіків заборонені предмети. Один із них мав пістолет, а інший – ніж.

Предмети з обмеженим обігом поліцейські вилучили та направили на експертизу до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

З’ясувалося, що чоловіки приїхали з Кременця до Тернополя, аби відпочити. Навіщо і де взяли заборонені предмети, з’ясує слідство.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.