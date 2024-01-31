Важка втрата знову сколихнула Великогаївську громаду.

27 січня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області загинув житель села Прошова Андрій Романович Закревський. Захиснику було 46 років.

Лави ЗСУ Андрій Закревський поповнив у липні 2023 року. Згодом на захист країни став і його брат-близнюк.

Про важку втрату повідомив голова Великогаївської громади Олег Кохман.

“Від себе особисто та всієї Великогаївської громади висловлюю щирі співчуття дружині Наталії, сину Назару із сімʼєю, сину Павлу, мамі Стефанії та усій великій родині.

Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі.

Вічна пам’ять і слава українському Воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!”, – ідеться у зверненні очільника громади.