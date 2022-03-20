Чоловіка зловили у полях в приватному секторі та почали розпитувати звідки він і чого по полях ходить у Рівному, пишуть Тернополяни.

“Я Толік, приїхав за “шишкою”, – відзначив на імпровізованому допиті молодий чоловік. – Приїхав до друга Льоні, він тут з Рівного. А тут опинився, щоб взяти “шишку”. Не дзвоніть до дружини – вона вагітна, не дзвоніть до мами – в неї тиск. Подзвоніть до Льоні”.

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