Порозважатися піротехнічними виробами вирішив 21-річний житель Теребовлянського району. Тільки от місце для цього обрав занадто небезпечне – автозаправну станцію.

Як розповів начальник Теребовлянського відділу поліції Сергій Осадця, під час моніторингу в одній із соцмереж поліцейські виявили відео, на якому невідомий запалював феєрверки на АЗС, що у райцентрі. Піротехнічні вироби молодик запускав поблизу резервуарів з пальним.

Поліцейські відреагували оперативно. Виїхавши на місце події, правоохоронці провели першочергові слідчі дії: опитали обслуговуючий персонал заправки, встановили свідків та очевидців, переглянули записи з камер відеоспостереження.

Вже невдовзі поліцейські встановили особу правопорушника. Ним виявився 21-річний житель району. Свого вчинку він не зміг пояснити. Розваги зняв на відео і виклав у інтернет.

– Запалювання піротехнічних виробів поблизу резервуарів з легкозаймистими і горючими речовинами могло б призвести до вибуху та обернутися чималою трагедією, – каже Сергій Осадця.

Стосовно порушника правоохоронці склали протокол за статтею 195-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення – порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів.

Доброго дня Шановні Жителі Теребовлянщини Вчора 20 квітня 2020 року, на 2 день свят молоді Парубки вирішили розважитися на одних із АЗС М. Теребовля (ОККО) Запалили біля паливних відстійників феєрверк,На їхню думку це було дуже веселоЩастя що нічого не сталося…Прошу Поліцію і Адміністрацію АЗС м Теребовля!!! ВІДРЕАГУВАТИ І ВІДЗВІТУВАТИ ЯКІ МІРИ ВИ ПРИЙНЯЛИ ДО ЦИХ МОЛОДИКІВ, А саме :Нестор Назар Костецький СтасЛеньга Роман Та багато інших, думаю на камерах буде видно!!!Шановні батьки це все ваше виховання і не контроль…

Опубліковано Васильком Справедливим Вівторок, 21 квітня 2020 р.