Порозважатися піротехнічними виробами вирішив 21-річний житель Теребовлянського району. Тільки от місце для цього обрав занадто небезпечне – автозаправну станцію.

Як розповів начальник Теребовлянського відділу поліції Сергій Осадця, під час моніторингу в одній із соцмереж поліцейські виявили відео, на якому невідомий запалював феєрверки на АЗС, що у райцентрі. Піротехнічні вироби молодик запускав поблизу резервуарів з пальним.

Поліцейські відреагували оперативно. Виїхавши на місце події, правоохоронці провели першочергові слідчі дії: опитали обслуговуючий персонал заправки, встановили свідків та очевидців, переглянули записи з камер відеоспостереження.

Вже невдовзі поліцейські встановили особу правопорушника. Ним виявився 21-річний житель району. Свого вчинку він не зміг пояснити. Розваги зняв на відео і виклав у інтернет.

– Запалювання піротехнічних виробів поблизу резервуарів з легкозаймистими і горючими речовинами могло б призвести до вибуху та обернутися чималою трагедією, – каже Сергій Осадця.

Стосовно порушника правоохоронці склали протокол за статтею 195-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення – порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів.