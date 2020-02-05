Вчора тернополяни протестували під міськрайонним судом. Там зібралося близько ста осіб, вони вимагали справедливого суду для наркоторговців, яких затримали у Тернополі 23 січня.

Протестувальники планували перекривати дорогу, щоб привернути увагу правоохоронців до питання справедливого розслідування. Втім, до учасників акції зателефонував начальник Нацполіції в області Олександр Богомол. Він призначив зустріч активістам у п’ятницю.

«Ми сьогодні вийшли за майбутнє наших дітей! Напередодні цього протесту мені погрожували. Хтось казав: в вас нічого не вийде або ніхто нікого не заставляв вживати наркотики – вони самі винні… Інші говорили: мовчи – в тебе ж є сім’я! Так в мене є сім’я – і саме тому я мовчати не буду!!! Невже ви думаєте, що наркотики пройдуть повз вашу сім’ю??? Якщо сьогодні вони пройшли повз, це не означає, що так буде завтра. Сьогодні ви можете мовчати, але завтра коли ця біда зайде в ваш дім, можливо не буде нікого, хто захоче допомогти вам», – каже співорганізатор акції протесту Олег Коган.

Додамо, чотирьом затриманим особам з групи наркоторговців суд призначив застави від 63 до 188 тисяч гривень. На думку активістів, це дозволить злочинцям за мізерні суми перебувати на волі.

Софія Романська