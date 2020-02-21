Молитвами та словами вдячності у Збаражі 20 лютого вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні.Шість років тому в ці лютневі дні, під час кривавих подій Революції Гідності, загинуло найбільше учасників Майдану. Серед них і молоді збаражчани – Устим Голоднюк та Назар Войтович.

Зі сльозами на очах рідні, священнослужителі, представники влади та всі небайдужі громадяни зібралися біля пам’ятника Героям Небесної Сотні Устиму Голоднюку та Назарію Войтовичу, аби вшанувати їх подвиг.

– Ми їх пам’ятаємо, любимо та молимось за них. Не тільки смерть цих полеглих Героїв навіює смуток, але й розуміння того, що не у кожному місті є такі пам’ятники. Ці меморіали нагадують нам про Героїв Небесної Сотні, не дають забути ті криваві події. Кожен, хто проходить повз, зупиняється й звертає увагу на тих, хто віддав своє життя за вільну Україну, – наголосив настоятель храму Успення Пресвятої Богородиці Збаража Роман Сливка.

Віддати шану Героям до пам’ятника прийшов й народний депутат України VII та VIII скликань Михайло Головко. Саме за підтримки свободівця влітку 2019 року у Збаражі встановили меморіал на честь Героїв Небесної Сотні Устима Голоднюка та Назара Войтовича.

– Дуже важливо пам’ятати наших Героїв, їх смерть не була марною. Треба, щоб сюди приходили діти, покладали квіти й знали, що серед них жили такі ж молоді хлопці, які могли ще багато чого зробити в житті. Могли кохати, виховувати дітей, творити. Але сталось так, що віддали життя. Дуже важливо, щоб ми їх не забули, – звернувся Михайло Головко.

Також свободівець згадав ще одного Героя з Кременеччини, який був його близьким другом – Олександра Капіноса.

– Олександр Капінос – мій товариш, побратим та помічник. Я йому дуже вдячний за всю допомогу. Єдине, що міг зробити для нього востаннє, – поставити пам’ятник. Ми спорудили його ще у 2014 році,– додав Михайло Головко.