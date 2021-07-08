Біля палацу на Тернопільщині будуть показувати кіно: приїде відомий актор

Кінотур «Кіно просто неба» розпочав турне Західною Україною і незабаром завітає до Коропця, що на Тернопільщині.

Захід відвідає також спеціальний гість – актор Богдан Бенюк. Показ відбудеться 12 липня о 17:00 біля Палацу Бадені в рамках святкування 600-річчя Коропця, повідомляють Тернополяни.

Усім бажаючим з собою потрібно взяти покривала/каримати для сидіння.

Кінопокази відбуваються в межах Національного Туру «Кіно просто неба», який охоплює 10 областей України, покриття близько 500 населених пунктів, а можливість безкоштовно подивитись сучасне українське кіно отримає більше ніж 500 000 людей.

Національний Тур «КІНО ПРОСТО НЕБА» реалізується Благодійним фондом «МХП – Громаді» у партнерстві з Асоціацією «Сприяння розвитку кінематографа в Україні – дивись українське!» та за підтримки Державного агентства України з питань кіно.