Біля “Орнави” горів вагончик: ледь не загинула людина

О 6 ранку в Тернополі на вулиці Живова, 15 горів недіючий торгівельний вагончик.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речницю пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа.

За її словами, під час гасіння вагончика врятували 36-річного чоловіка. Його з діагнозом “Отруєнням чадним газом” госпіталізували в Тернопільську університетську лікарню. Вогонь знищив одяг і побутові речі.

Крупа каже, що вогонь охопив 5 квадратних метрів. 31 травня рятувальники області загасили 4 пожежі.