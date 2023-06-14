Біля Нью-Йорка загинув боєць з Тернопільщини: йому було лише 26 років

Сумна звістка знову надійшла на Тернопільщину. Ще 5 травня, під час ведення наступальних дій, бойового зіткнення та обстрілу противником позицій ЗСУ в районі населеного пункту Нью-Йорк Донецької області загинув старший солдат, мешканець Теребовлі Степан Будівський.

Захиснику було всього 26 років. Про це повідомили у Теребовлянській міській раді.

“На жаль, Україна втратила ще одного патріота і свого захисника. Гірко, що сьогодні кращі з кращих віддають життя заради того, щоб ми мали мирне небо над головою.

Теребовлянська міська рада та її голова Олег Продан висловлюють найщиріші співчуття родині загиблого Героя. Нехай Господь Бог допомагає Вам перенести цю важку біль втрати близької людини. В цю гірку мить поділяємо горе Вашої сім’ї та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі.

Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях.

Вічна пам’ять і слава українському воїнові, який захищав Батьківщину та кожного з нас!”, – ідеться у зверненні міськради.

У Степана Будівського залишилися батьки та дружина, з якою він лише минулого року одружився.