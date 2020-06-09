Пам’ять Героїв Небесної Сотні вшанували на Тернопільщині. Жителі краю поклали квіти і запалили свічки пам’яті біля могил євромайданців і учасників Революції Гідності.

Урочистості з вшанування Героїв Небесної Сотні відбулися у селах Зубрець Бучацького району, Травневе на Збаражчині, Дунаїв Кременецького району, у Збаражі та в обласному центрі. Жителі краю прийшли помолитися за справжніх українських патріотів, які стали для майбутніх поколінь прикладом жертовної любові та самопожертви.

«Переконана, що їм завдячую європейським майбутнім України. Ці діти змінили хід нашої історії. Завдяки їм, на Україну почали по-іншому дивитися у міжнародній спільності. Нині серце розривається від болю, бо молодого життя не повернути, але вони залишаться у нашій пам’яті. Сьогодні імена Назара Войтовича, Устима Голоднюка, Олександра Капіноса, Ігоря Костенка, Тараса Слободяна у наших серцях», – каже жителька Збаража Олександра Ткачук.

Рідні та близькі Героїв, представники влади та громадськості помолились за упокій душ полеглих євромайданівців та запалили свічки пам’яті.

Софія Романська