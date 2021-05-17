Пожежа легкового автомобіля сталася 15 травня увечері на проспекті С.Бандери у Тернополі.

До місця події направлено чергову зміну частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Як повідомляють у ДСНС, рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Під час гасіння врятовано автомобіль.

За інформацією Центру екстреної медичної допомоги, за кермом автівки була 20-річна жінка. На щастя, серйозних травм вона не отримала. Проте водійці все ж знадобилася допомога медиків у зв’язку з гострою реакцією на стрес.