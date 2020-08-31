Лікарня швидкої допомоги у Тернополі стала госпіталем для хворих на COVID-19. Там передбачено 135 ліжок для інфікованих пацієнтів.

Про це повідомив у програмі “Тема дня” на Суспільному директор цього закладу Ярослав Чайківський. За його словами, у лікарні залишилося лише одне вільне місце, пише 7 Днів.

Чайківський розповів, що у п’ятницю біля лікарні утворювалися черги із карет швидкої допомоги, які привезли хворих на коронавірус:

“Було доставлено значну кількість пацієнтів у лікарню. Ми не могли обслужити одночасно всіх. Відтак біля лікарні утворилася черга із п’яти швидких допомог. Пов’язано це з тим, що кількість хворих швидко збільшувалася. Загалом бачимо, що у п’ятницю завжди збільшується кількість хворих”.

Через зростання кількості хворих на COVID-19 у Тернополі розгортають лікарні “другої хвилі”. Готові приймати пацієнтів у міській лікарні №3, а також в обласній університетські лікарні.

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