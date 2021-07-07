Індивідуальні житлові будинки зможуть зводити на території біля львівської траси учасники АТО та ООС, які отримали там земельні ділянки.

На черговому засіданні виконавчого комітету сьомого липня прийняли рішення «Про розроблення коригування детального плану території». У документі вказано, що це необхідно для того, щоб організувати планування території на місцевості, враховуючи необхідність забезпечення принципу рівності прав суб’єктів містобудування, зокрема власників земельних ділянок учасників АТО та ООС на масиві за адресою: автошлях М-09 «Тернопіль-Львів-Рава-Руська» у напрямку львівської автомобільної дороги щодо отримання права на будівництво індивідуальних житлових будинків.

– Ця територія має 80 гектарів, – пояснила Вікторія Остапчук, заступник міського голови. – Для того щоб можна було врахувати усі інженерні, транспорті мережі на даній території, а також об’єкти соціальної інфраструктури і для того, щоб учасники АТО та ООС, які там отримали земельні ділянки, могли отримувати зразу всі необхідні документи для будівництва індивідуальних житлових будинків, є необхідність у розроблені детального плану та надання будівельних паспортів у відповідності до законодавства.

Відповідно до прийнятого рішення управління містобудування, архітектури та кадастру має організувати та забезпечити розроблення детального плану території за даною адресою. Також забезпечити видачу будівельних паспортів на індивідуальні житлові будинки власникам земельних ділянок за даною адресою після розроблення та затвердження детального плану території. Управління має утриматися від видачі будівельних паспортів на садові будинки власникам земельних ділянок за даною адресою у зв’язку з невідповідністю даної території детальному плану, містобудівній документації та генплану міста.