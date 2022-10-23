Захищаючи Україну від російських окупантів у Краматорському районі на Донеччині загинув 25-річний воїн з Настасова Бахмач Олег Михайлович. Герой отримав поранення, несумісні з життям.
Народився захисник України 24 липня 1997 року. Навчався у місцевій школі, після її закінчення був призваний на строкову військову службу.
Під час повномасштабного вторгнення рф в Україну став на захист рідної країни. Обороняючи її волю та незалежність віддав найдорожче – власне життя…
“Олег Бахмач був спокійним і товариським, патріотом, мав багато друзів.
У Героя залишилась мати Марія, батько Михайло, сестри Катерина і Ярослава, швагро Андрій, племінниця Софійка та бабуся Ольга.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким… Розділяємо разом з вами невимовний біль втрати і скорботи”, – ідеться на сторінці Великоберезовицької селищної ради.
Про зустріч тіла полеглого Героя повідомимо згодом.
Вічна пам’ять Герою!