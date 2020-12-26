Священики Архикатедрального Собору започаткували благодійну ініціативу у Тернополі. Разом з молоддю вони готують благодійні сніданки та роздають їх біля храму потребуючим людям в обласному центрі.

Благодійники взялися допомагати людям, які втратили роботу, залишилися без засобів існування, бездомним. Згодом учасників доброї справи побільшало, – кажуть організатори. Відтак вони створили спільному “Діяння апостолів”, основним напрямом якої стала допомога бездомним.

“Таким чином, молодіжна спільнота взяла на себе обов’язок за власні кошти готувати теплі обіди, котрі роздають щосуботи усім потребуючим. Приклад молодих людей надихнув також інших парафіян, молодь, підприємців, і вони почергово зголошуються через соціальні мережі для того щоб власноруч приготувати та роздати потребуючим щосуботні теплі сніданки. Окремі підприємці та виробники продовольчих товарів жертвують продукти, щоб їх разом з хлібобулочними виробами, котрі вірні приносять на поминальні Богослуження у храм, могли щоденно роздавати для потребуючих, тим самим реалізовуючи і сповняючи харитативне служіння дияконії на парафії. Щиро дякуємо нашій парафіяльній молоді, та усім людям доброї волі, котрі долучаються до готування сніданків та теплих щотижневих обідів для потребуючих”.

Підтримати благодійну ініціативу молодіжної спільноти “Діяння Апостолів” можуть всі охочі. Для цього необхідно звернутися до Архикатедрального собору.



