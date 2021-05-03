Великодні продуктові набори вручили потребуючим жителям Тернопільської громади в Архикатедральному соборі. Люди отримали базові продукти до святкового пасхального столу.

Тернополянка Ірина Гой отримала пакунок. Жінка каже, що така допомога для неї дуже важлива.

“Живемо удвох зі сестрою. Вона часто хворіє, всі гроші йдуть на ліки і комунальні послуги. Треба на всьому економити, тому багато чого не можемо собі дозволити, навіть на свята. Дуже дякуємо всім добрим людям, які допомагають продуктами. Завдяки їм, ми на свята теж можемо потішитися смачному”.

Як зазначили в Архикатедральному соборі, благодійну акцію напередодні Великодня вдалося реалізувати завдяки допомозі небайдужих людей. До створення великодніх продуктових наборів для потребуючих жителів міста долучилися парафіяни церкви.