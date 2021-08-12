Оглядовий майданчик біля фонтану «Каскад» та відпочинково-рекреаційну зону в районі «Дальнього» пляжу облаштують незабаром. Відповідні рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 11 серпня.

Облаштування тротуару та оглядового майданчика біля фонтану «Каскад» відбуватиметься за кошти ПАТ «Тернопіль-Готель».

Пропонується погодити управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології укладання договору із ПАТ «Тернопіль-Готель» на виконання робіт з капітального ремонту-влаштування тротуару та оглядового майданчика біля фонтану «Каскад» без залучення бюджетних коштів, – зачитав проект рішення Владислав Стемковський, заступник міського голови. – Є проектна пропозиція, яка зроблена сертифікованим проектантом, ми її підтримуємо.

Відпочинкову зону на «Дальньому» пляжі облаштовуватимуть за бюджетні кошти. А на виконкомі затвердили рішення, відповідно до якого виділили тридцять п’ять тисяч гривень на кошторисну документацію по проекту «Влаштування – реконструкція відпочинково-рекреаційної зони в районі «Дальнього» пляжу по вулиці Чумацькій в Тернополі». Також цим рішенням виділили 196 тисяч гривень на фінансову підтримку комунального підприємства «Матеріально-технічного забезпечення» і 49 тисяч 800 гривень для оплати техніко-економічного обґрунтування.