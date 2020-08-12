До чергової частини Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від диспетчера служби надзвичайних ситуацій про те, що по вулиці Подільській біля гаражного кооперативу знайдено пакет з банками ртуті.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські забезпечили охорону місця знахідки, а також встановили, що небезпечний хімічний елемент виявив житель Березовиці, котрий проходив вулицею і побачив пакет з п’ятьма запломбованими пляшками.

Як повідомляють у поліції, загальна маса небезпечної знахідки – 18 кілограмів. Рятувальники вилучили ртуть для подальшої утилізації.

Поліцейські здійснюють перевірку та встановлюють особу, яка залишила небезпечний метал у легкодоступному місці.

Фото Управління ДСНС в області